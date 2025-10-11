UKSSSC Exam Postponed : पेपर लीक मामले में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने अब 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने कहा कि नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। भाजपा विधायकों की मांग पर परीक्षा को रद्द किया गया है। विधायकों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। परीक्षा का आयोजन राज्यभर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर किया गया था।
खबरों के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से 21 सितंबर को आयोजित की गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। भाजपा विधायकों की मांग पर परीक्षा को रद्द किया गया है। विधायकों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। परीक्षा में नकल मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
एग्जाम में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन भी किया गया है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एक जांच समिति का भी गठन किया गया है। यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने कहा कि नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।
Edited By : Chetan Gour