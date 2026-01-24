योगी सरकार की 'फॉर्च्यून 500 नीति' से बदलेगा यूपी का भविष्य, कई वैश्विक कंपनियां बना रहीं प्रदेश को अपना ठिकाना

- वैश्विक कंपनियों की मौजूदगी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार - प्रदेश में वैश्विक निवेश से औद्योगिक महाशक्ति बनने की खुलेगी राह

- रोजगार, कौशल व मानव संसाधन विकास में होगा बड़ा परिवर्तन Uttar Pradesh news : उत्तर प्रदेश सरकार की फॉर्च्यून-500 नीति अब प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत स्थिति में ले जाती दिखाई दे रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में लागू की गई यह नीति बड़े बहुराष्ट्रीय औद्योगिक समूहों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए विशेष रूप से आकर्षित कर रही है। इस नीति का उद्देश्य केवल पूंजी निवेश ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और इनोवेशन आधारित औद्योगिक इकोसिस्टम का विकास भी है। फॉर्च्यून-500 नीति उत्तर प्रदेश के भविष्य को बदलने का काम कर रही है।





वैश्विक निवेशक जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उससे प्रदेश के औद्योगिक महाशक्ति बनने की राह खुलती दिख रही है। प्रदेश में जापान की फूजी सिल्वरटेक व एचएमआई ग्रुप, पोलैंड की कैनपैक, अमेरिका की पाइन वैली, उर्सा क्लस्टर और विज़न सोर्स जैसी वैश्विक फार्च्यून कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना ठिकाना बना रही हैं।

प्रदेश सरकार के लॉजिस्टिक्स सब्सिडी, पेटेंट फीस, प्रतिपूर्ति व आरएंडडी सपोर्ट जैसे प्रावधानों से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश अब फॉर्च्यून-500 कंपनियों के लिए दीर्घकालिक व स्थिर निवेश गंतव्य बन चुका है। मशीनरी आयात पर परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति से लेकर रिसर्च सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक की सुविधाएं वैश्विक कंपनियों के लिए शुरुआती जोखिम को कम कर रही हैं।





इस नीति का असर यह हो रहा है कि बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपनी यूनिट शिफ्ट करने या नई उत्पादन इकाइयां लगाने में रुचि दिखा रही हैं। पेटेंट और आरएंडडी से जुड़े प्रोत्साहन प्रदेश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे निवेश बढ़ने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर कुशल रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं।

इससे पारंपरिक उद्योगों को भी नई तकनीक अपनाने का अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। नीति का एक अहम पहलू क्षेत्रीय संतुलन पर इसका प्रभाव है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में अधिक सब्सिडी और प्रोत्साहन देकर वहां उद्योगों को स्थापित करने का रास्ता खोला गया है। इससे इन क्षेत्रों में लगातार आधारभूत ढांचे का विकास हो रहा है।

इस नीति के मौजूदा लाभ - प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहे हैं। - वैश्विक कंपनियों की मौजूदगी से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक साख मजबूत हुई है।

- हाईटेक और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। - स्थानीय युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित हो रही हैं।

- निर्यात और सप्लाई चेन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ी है। आने वाले समय में मिलने वाले लाभ - उत्तर प्रदेश वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में उभरेगा।

- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। - फॉर्च्यून-500 कंपनियों के जरिए नई तकनीक और आधुनिक स्किल प्रदेश में आएंगी।

- योगी सरकार का उद्योग, रोजगार और विकास का मॉडल और सशक्त होगा।

