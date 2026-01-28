Dharma Sangrah

यूपी में अब किसानों को नहीं लगाने होंगे विभाग के चक्कर, एक फोन पर मिलेगी सभी जानकारी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ (उप्र) , बुधवार, 28 जनवरी 2026 (17:45 IST)
- प्रदेश में किसानों की सुविधाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल
- मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के उपरांत कृषि विभाग ने शुरू की हेल्पलाइन 
- हेल्पलाइन 0522-2317003 पर किसानों को मिलेगी समूची जानकारी
Uttar Pradesh news : योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी पहल की है। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए अब विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्हें एक ही फोन पर सारी जानकारी मुहैया होगी। इसके लिए बुधवार को कृषि निदेशालय में कृषि विभाग की हेल्पलाइन शुरू की गई। किसान घर बैठे ही सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 
 

कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ 

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ बुधवार को कृषि निदेशालय, लखनऊ में कृषि विभाग की हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इस हेल्पलाइन के जरिए उत्तर प्रदेश के किसान सोमवार से शुक्रवार समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 0522-2317003 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शुभारंभ के दौरान सचिव कृषि इंद्रविक्रम सिंह, कृषि निदेशक पंकज त्रिपाठी, अपर निदेशक आशुतोष मिश्र, संयुक्त निदेशक ब्यूरो अखिलेश कुमार सिंह आदि भी उपस्थित रहे। 
webdunia

सोलर पंप, कृषि यंत्रों पर अनुदान, उर्वरक समेत योजनाओं की भी मिलेगी जानकारी 

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस हेल्पलाइन का उद्देश्य है कि किसानों को योजनाओं की जानकारी के लिए कहीं भटकना या चक्कर न लगाना पड़े। अपने मोबाइल से फोन करके ही वह विभाग द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान, योजनाओं, सोलर पंप समेत सभी जानकारी हासिल कर लें।

एक डायल पर ही डिजिटल कषि सर्वेक्षण एवं फॉर्मर रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सोलर पंप, कृषि यंत्रों पर अनुदान, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होगी। पांच डायल कर किसान कृषि विभाग की योजनाओं से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होगी।
किसान कृषि उत्पादन संबंधित कृषि निवेशों की जानकारी, लाभपरक योजनाओं, नवीन कृषि यंत्र, शोध एवं प्रयोग की जानकारी प्राप्त कर कृषि उत्पादन एवं लाभ में वृद्धि कर सकते हैं।
