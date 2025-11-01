सीएम धामी ने बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी, जानिए क्या कहा?

हमारी सरकार द्वारा इगास पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि लोग अपनी जड़ों से जुड़ सकें और अपने परिवार के साथ इस लोकपर्व को परंपरागत रीति से मना सकें। इस पावन अवसर पर ईश्वर से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं।
समस्त प्रदेशवासियों को इगास पर्व (बूढ़ी दीपावली) की हार्दिक शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान हैं। जिस प्रकार पूरे देश में सांस्कृतिक गौरव और विरासत का पुनर्जागरण हो रहा है, उसी तरह उत्तराखंडवासी भी अपने लोकपर्व इगास को उत्साह, आस्था और…
धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु जी एवं तुलसी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और नई ऊर्जा का संचार हो।
श्री हरि विष्णु जी एवं तुलसी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और नई ऊर्जा का संचार हो।