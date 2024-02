स्वामीनाथन को भारतरत्न देने को लेकर क्या बोले उद्धव ठाकरे?

What did Uddhav Thackeray say about giving Bharat Ratna to Swaminathan? : किसानों के दिल्ली कूच के बीच शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने अहमदनगर में मंगलवार को कहा कि केंद्र ने कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन (MS Swaminathan) को भारतरत्न देने की घोषणा की, लेकिन उनकी अध्यक्षता में बनाए गए आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया।