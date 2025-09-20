शर्मनाक! वफादारी साबित करने के लिए महिला के हाथ खौलते तेल में डाले

Mehsana News: गुजरात में मेहसाणा ‍जिले के विजपुर तालुका में बहुत ही बर्बर और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 30 वर्षीय एक महिला को अपनी वफदारी साबित करने के लिए खौलते तेल में हाथ डालने को मजबूर किया गया। इससे बुरी तरह जल गई। दरअसल, घरवालों को उसके चरित्र पर संदेह था। इसी के चलते उन्होंने यह पाशविक कदम उठाया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

यह चौंकाने वाली घटना मेहसाणा जिले में में विजपुर तालुका के गेरीटा गांव की है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 16 सितंबर को हुई थी, लेकिन इसका एक वीडियो तीन दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया। महिला की ननद को शक था कि वह अपने पति के प्रति वफादार नहीं है, जिसके कारण उन्होंने यह भयानक 'अग्नि परीक्षा' लेने का फैसला किया।

पुलिस ने बताया कि ननद जमुना ठाकोर, उनके पति मनुभाई ठाकोर और दो अन्य लोगों ने मिलकर महिला को खौलते तेल में हाथ डालने के लिए मजबूर किया। उन्होंने पीड़िता से कहा कि अगर वह वफादार होगी तो उसका हाथ नहीं जलेगा। वायरल वीडियो के आधार पर और पीड़िता की शिकायत के बाद विजपुर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस ने बताया कि महिला का इलाज विजपुर के एक अस्पताल में चल रहा है और आरोपी फरार हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में व्याप्त अंधविश्वास और क्रूरता को उजागर किया है।

