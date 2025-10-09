Kanpur में थार सवारों की दबंगई, युवक की बीच सड़क पर पिटाई, Video हुआ वायरल

Kanpur UP Crime News : कल्याणपुर पनकी रोड अखाड़ा बन गया, जब एक टी स्टाल के बाहर थार सवार युवकों ने फिल्मी अंदाज में एक युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। राहगीरों के सामने हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को लात-घूंसों और थप्पड़ों से पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि बाकी लोग हैरान होकर तमाशा देखते रह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, थार सवार युवक आए दिन इलाके में दबंगई दिखाते हैं।

जानकारी के मुताबिक, बिठूर रोड निवासी राजू पटेल देर शाम किसी निजी काम से पनकी रोड पहुंचे थे। इसी दौरान यादव टी स्टाल के पास एक काली थार आकर रुकी। थार से करीब आधा दर्जन युवक उतरे और बिना कुछ बोले राजू पर टूट पड़े। उन्होंने राजू को सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा और जेब में रखे रुपए भी निकाल लिए।

आसपास के लोगों के शोर मचाने पर आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देते हुए थार में बैठकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल राजू किसी तरह घर पहुंचे और परिजनों को जानकारी दी। परिजन उन्हें लेकर थाने पहुंचे और तहरीर दी।





इस बीच, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वीडियो में युवकों की करतूत साफ दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

एसीपी कल्याणपुर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और पुलिस टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं।

वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक, थार सवार युवक आए दिन इलाके में दबंगई दिखाते हैं। अब वीडियो वायरल होने के बाद लोग उम्मीद जता रहे हैं कि पुलिस इस बार सख्त कदम उठाएगी ताकि 'रोड ड्रामा' दोबारा न दोहराया जाए।

