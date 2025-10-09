Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Kanpur में थार सवारों की दबंगई, युवक की बीच सड़क पर पिटाई, Video हुआ वायरल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Youth beaten up in Kanpur on middle of road

अवनीश कुमार

कानपुर , गुरुवार, 9 अक्टूबर 2025 (12:13 IST)
Kanpur UP Crime News : कल्याणपुर पनकी रोड अखाड़ा बन गया, जब एक टी स्टाल के बाहर थार सवार युवकों ने फिल्मी अंदाज में एक युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। राहगीरों के सामने हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को लात-घूंसों और थप्पड़ों से पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि बाकी लोग हैरान होकर तमाशा देखते रह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, थार सवार युवक आए दिन इलाके में दबंगई दिखाते हैं।
 
जानकारी के मुताबिक, बिठूर रोड निवासी राजू पटेल देर शाम किसी निजी काम से पनकी रोड पहुंचे थे। इसी दौरान यादव टी स्टाल के पास एक काली थार आकर रुकी। थार से करीब आधा दर्जन युवक उतरे और बिना कुछ बोले राजू पर टूट पड़े। उन्होंने राजू को सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा और जेब में रखे रुपए भी निकाल लिए।
ALSO READ: क्या है कानपुर ब्लास्ट का अवैध पटाखों से कनेक्शन, पुलिस की घर-घर छापेमारी, CCTV आया सामने
आसपास के लोगों के शोर मचाने पर आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देते हुए थार में बैठकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल राजू किसी तरह घर पहुंचे और परिजनों को जानकारी दी। परिजन उन्हें लेकर थाने पहुंचे और तहरीर दी।

इस बीच, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वीडियो में युवकों की करतूत साफ दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।
 
एसीपी कल्याणपुर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और पुलिस टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं।
ALSO READ: क्या कानपुर धमाके के पीछे आतंकी साजिश, 8 घायल, चौंकाने वाला खुलासा
वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक, थार सवार युवक आए दिन इलाके में दबंगई दिखाते हैं। अब वीडियो वायरल होने के बाद लोग उम्मीद जता रहे हैं कि पुलिस इस बार सख्त कदम उठाएगी ताकि 'रोड ड्रामा' दोबारा न दोहराया जाए।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज नागपुर में जहरील कफ सिरफ से बीमार बच्चों के स्वास्थ्य की लेंगे जानकारी, परिजनों से करेंगे मुलाकात

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels