मंदिर में प्रवेश से पहले क्यों बजाई जाती है घंटी, आते समय भूलकर भी न बजाएं घंटी, जानिए नियम

Mandir me ghanti kyu bajate hai : मंदिर के प्रवेश द्वारा पर घंटी लगी होती है। घंटी बजाकर ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है। कई लोग मंदिर से बाहर निकलते समय भी बजाते हैं घंटी। आओ जानते हैं कि क्यों बजाई जाती है घंटी और क्या है इसके नियम।

क्यों बजाई जाती है घंटी Why is the bell ringed :

1. देवालयों में घंटी और घड़ियाल संध्यावंदन के समय आरती करने के लिए बजाएं जाते हैं।