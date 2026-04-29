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Narasimha Jayanti Status: नृसिंह जयंती पर सफलता और समृद्धि की कामना हेतु अपनों को भेजें ये 10 आकर्षक संदेश

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भगवान नृसिंह जयंती पर ढेरों बधाई
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (17:07 IST) Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 (17:08 IST)
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Narasimha Jayanti Greetings: नृसिंह भगवान का अवतार आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर सुरक्षा और न्याय का प्रतीक है। यह दिन हमें साहस, धैर्य और करुणा की सीख देता है। इस अवसर पर लोग अपने प्रियजनों को नृसिंह जयंती संदेश भेजते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा करते हैं। आज डिजिटल युग में लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से लोग नृसिंह जयंती शुभकामना संदेश शेयर करते हैं, जिससे परिवार और मित्रों के बीच सकारात्मकता और भक्ति का भाव बढ़ता है।ALSO READ: Narsimha Jayanti 2026 Date: नृसिंह जयंती पर पूजा के शुभ मुहूर्त, महत्व, परंपरा और पारण समय
 
भगवान नृसिंह जयंती के पावन अवसर पर अपने मित्रों और परिजनों को जोश, शक्ति और विजय के ये 10 विशेष शुभकामना संदेश अवश्य भेजें... 
 

भगवान नृसिंह जयंती की विशेष शुभकामनाएं

 

1. बुराई पर अच्छाई की जीत

"जैसे भगवान नृसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा कर अधर्म का नाश किया, वैसे ही आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हों। नृसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!"
 

2. सफलता का आशीर्वाद

"शक्ति और साहस के प्रतीक भगवान नृसिंह आपको हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करें। आपके अटूट विश्वास की जीत हो। शुभ नृसिंह जयंती!"
 

3. संकल्प की शक्ति

"इस नृसिंह जयंती, प्रभु आपको सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस दें। मंगलमय शुभकामनाएं!"
 

4. भय से मुक्ति

"स्तंभ फोड़कर प्रकट होने वाले प्रभु, आपके मन के भय और असुरक्षा को समाप्त करें और आपको निर्भय जीवन प्रदान करें। जय श्री नृसिंह!"
 

5. विपदाओं का अंत

"अधर्म के विनाशक और भक्तों के रक्षक भगवान नृसिंह की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपके जीवन की हर विपदा का अंत हो।"
 

6. समृद्धि और सुरक्षा

"भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का आशीर्वाद आपके घर में सुख, शांति और अटूट समृद्धि लेकर आए। प्रभु आपकी हर पल रक्षा करें।"
 

7. विजयी भव:

"शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सिद्धि हेतु भगवान नृसिंह का ध्यान करें। आपकी मेहनत को प्रभु का आशीर्वाद मिले। जय नृसिंह देव!"
 

8. घर में खुशहाली

"नृसिंह देव की गर्जना आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर भगाए और आपके आंगन में खुशियों की गूंज हो। शुभ नृसिंह जयंती!"
 

9. भक्ति का फल

"प्रहलाद जैसी अटूट भक्ति और प्रभु जैसा असीम स्नेह आपके जीवन को धन्य कर दे। सफलता और समृद्धि की ओर आपके कदम बढ़ते रहें। हैप्पी नृसिंह जयंती" 
 

10. दिव्य तेज

"नृसिंह भगवान के दिव्य तेज से आपका व्यक्तित्व और भविष्य चमक उठे। आपको और आपके परिवार को भगवान नृसिंह जयंती पर ढेरों बधाई!"
 
"उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम्॥"
भगवान नृसिंह आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Narasimha jayanti 2026: नृसिंह भगवान के बारे में 5 अनसुने रहस्य
 

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