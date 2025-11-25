Flag in Hinduism: मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा क्यों फहराई जाती हैं, जानें इतिहास और महत्व

इतिहास: मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा (ध्वज/पताका) फहराना एक बहुत पुरानी परंपरा है, और हिंदू धर्म में इसका अत्यंत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसके पीछे धार्मिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक महत्व जुड़ा हुआ है। इसे केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि दिव्यता, संरक्षण और विजय का प्रतीक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों, जैसे गरुड़ पुराण आदि में वर्णन मिलता हैं कि मंदिर के शिखर पर फहराते ध्वज को देवी-देवताओं की उपस्थिति और दिव्य संरक्षण का प्रतीक बताया गया है।