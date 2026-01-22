Happy Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर भेजें ये 10 शानदार बधाई संदेश और स्टेटस, बढ़ जाएगी देश की शान

, गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (11:45 IST)

Happy Republic Day WhatsApp Status: भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। यह वह दिन है जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम एक गणराज्य बने। इस राष्ट्रीय पर्व की खुशियां अपनों के साथ बांटने के लिए हम लेकर आए हैं बेहतरीन व्हाट्सएप स्टेटस, और अनमोल विचार, जो आपके देशभक्ति के जज्बे को और भी बढ़ा देंगे।ALSO READ: Republic Day Essay 2026: गणतंत्र दिवस 2026: पढ़ें राष्ट्रीय पर्व पर बेहतरीन निबंध भारत 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। यह वह दिन है जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम एक गणराज्य बने। इस राष्ट्रीय पर्व की खुशियां अपनों के साथ बांटने के लिए हम लेकर आए हैं बेहतरीन व्हाट्सएप स्टेटस, और अनमोल विचार, जो आपके देशभक्ति के जज्बे को और भी बढ़ा देंगे।

यहां सोशल मीडिया, व्हाट्‍सअप, शेयर चैट, इंस्ट्राग्राम आदि पर शेयर करने के लिए 10 बेहतरीन शुभकामना संदेश और स्टेटस नीचे दिए गए हैं।

इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर।" गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. तिरंगे की शान "तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो वतन से करो,

इन बेवफा लोगों में क्या रखा है।" 3. शॉर्ट व्हाट्सएप स्टेटस "वतन हमारा ऐसा कि कोई छोड़ न पाए,

रिश्ता हमारा ऐसा कि कोई तोड़ न पाए।" Happy Republic Day 2026! 4. वीरों को नमन "शहीदों के त्याग को हम बेकार नहीं होने देंगे,

भारत की आजादी पर हम आंच नहीं आने देंगे।" 5. संविधान का गौरव "लिखा है लहू से वीरों ने,

ये गौरवशाली इतिहास हमारा, संविधान की शक्ति से ही, महकेगा हर बाग हमारा।"

6. गर्व का भाव "कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा,

नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है।" 7. एकता का संदेश "अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है,

तभी तो मेरा भारत देश महान है।" 8. शहीदों की याद "वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं,

मरेंगे वतन के लिए, मौत से शर्त लगाए बैठे हैं।" 9. शुभकामना संदेश तिरंगे की शान में रंग जाए हर दिल,

देशभक्ति की खुशबू से महके हर पल। 26 जनवरी की शुभकामनाएं। 10. जय हिंद घोष "आओ झुककर सलाम करें उन्हें,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है।"

शुभकामना संदेश-FAQs प्रश्न 1. 26 जनवरी 2026 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? उत्तर: भारत इस साल अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।

प्रश्न 2. गणतंत्र दिवस की बधाई कैसे दें? उत्तर: आप ऊपर दिए गए देशभक्ति संदेशों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी या इंस्टाग्राम रील के जरिए अपनों को भेज सकते हैं।

प्रश्न 3. गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या है? उत्तर: आमतौर पर गणतंत्र दिवस की थीम 'विकसित भारत' और 'नारी शक्ति' पर केंद्रित रहती है। आधिकारिक घोषणा हर साल रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है।

प्रश्न 4. क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त एक ही हैं? उत्तर: नहीं, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, जबकि 26 जनवरी को भारत का अपना संविधान लागू हुआ था।

इंस्पायरिंग कोट्स: "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।" — बाल गंगाधर तिलक