stock market : 2 दिन से जारी तेजी पर लगा ब्रेक 400 अंक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी 124 अंक टूटा

घरेलू शेयर बाजारों में दो दिनों से जारी तेजी पर शुक्रवार को विराम लगा और दोनों मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 400 अंक लुढ़क गया जबकि एनएसई निफ्टी 124 अंक टूटा। कारोबारियों के अनुसार, कमजोर वैश्विक रुझानों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने से बाजार में गिरावट आई। पचास शेयर वाला एनएसई निफ्टी 124 अंक यानी 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,068.15 पर बंद हुआ।





शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) गुरुवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 283.65 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 824.46 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। एशिया के अन्य बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई।





दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 3.79 प्रतिशत, चीन के एसएसई कम्पोजिट में 2.45 प्रतिशत, जापान के निक्की में 225 2.40 प्रतिशत और हांगकांग के हैंगसेंग में 2.38 प्रतिशत की गिरावट आई। योरप के प्रमुख बाजारों में भी दोपहर तक गिरावट का रुख था। अमेरिकी बाजार गुरुवार को नुकसान में बंद हुए थे। Edited by : Sudhir Sharma