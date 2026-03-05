Sheetala Mata Puja 2026: कब है शीतला अष्टमी का त्योहार? जानिए तिथि, महत्व और पूजा विधि

शीतला अष्टमी का महत्व

यह पर्व रोगों से सुरक्षा की मान्यता वाला है। माना जाता है कि माता शीतला की पूजा करने से चेचक, त्वचा रोग और संक्रमण से बचाव होता है। इस दिन घरों में नया या गरम खाना नहीं बनाया जाता। इस अवसर पर ठंडे भोजन की परंपरा है। एक दिन पहले बने भोजन को ही माता को भोग लगाया जाता है। शीतला माता की पूजा के साथ घर और आसपास की सफाई का विशेष महत्व माना जाता है। यह पर्व स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश देता है। इस दिन श्रद्धा से पूजा करने से परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है।