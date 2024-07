How many Mondays in Shravan somvar month: भगवान शिवजी का सावन माह 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार 72 साल बाद श्रावण मास बहुत ही शुभ योग-योग में प्रारंभ हो रहा है। इस बार श्रावण में 5 सोमवार रहेंगे। जानिए सभी की दिनांक और शुभ मुहूर्त के साथ ही दुर्लभ योग-संयोग।