Guru Gobind Singh Ji Quotes: गुरु गोविंद सिंह जी के 10 प्रेरक विचार, जो बदल देंगे जिंदगी का नजरिया

WD Feature Desk

, शनिवार, 27 दिसंबर 2025 (16:30 IST)
Guru Gobind Singh Ji: गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के दसवें और अंतिम गुरु थे, जो न केवल एक महान संत और धार्मिक नेता थे, बल्कि एक अद्भुत योद्धा भी थे। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने सिखों को 'तख़्त' और 'तलवार' के माध्यम से धर्म और न्याय की रक्षा करने की प्रेरणा दी। गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों ने सिख धर्म को एक नई दिशा दी और उनके सिद्धांतों ने समाज को एकजुट किया।
 
गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं- सच्चाई, समानता, साहस, मानवता, और सेवा को समझाया। उनके विचार आज भी लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और उनके आदर्शों का पालन करने से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है।
 
1. "सच्चे मन से सच्चा नाम कमाओ।"
गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें सच्चाई और निष्ठा की ताकत को समझाया। अगर आपका मन साफ है और आपके कार्य सत्य के मार्ग पर आधारित हैं, तो कोई भी शक्ति आपको नष्ट नहीं कर सकती।
 
2. "अगर तुम अपने आप को सिख कहते हो, तो सिख धर्म में रोज़ अपने अंतिम उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करो।"
गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें यह सिखाया कि सिख धर्म में हर व्यक्ति को रोज़ एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में सफलता केवल संघर्ष और मेहनत से मिलती है।
 
3. "जीवन में किसी को ठेस पहुंचाने से पहले सोचो, क्योंकि जो तुम दूसरों को कष्ट देते हो, वही तुम्हारे जीवन में वापस आता है।"
गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हमें दूसरों के साथ दया और प्रेम से पेश आना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही हमारे साथ होता है।
 
4. "संघर्ष करने से ही तूफानों को पार किया जा सकता है।"
गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में आ रही मुश्किलों से डरने की बजाय उनका सामना करना चाहिए।
 
5. "बुरे संकटों से बढ़ो और अपने अंदर शक्ति भरो।"
कभी भी कठिन समय में हार मत मानो। गुरु जी ने हमें बताया कि संकट ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें अपनी असली ताकत का एहसास कराते हैं।
 
6. "तुम आत्मिक शक्ति को पहचानो और इससे खुश रहो।"
गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें बताया कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है। आत्मविश्वास और आंतरिक शांति ही जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं।
 
7. "कोई भी संकट जो आता है, वह सिर्फ तुम्हारी शक्ति और धैर्य को मजबूत करने के लिए आता है।"
जीवन में आने वाले संघर्षों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाते हैं।
 
8. "तुम हमेशा अच्छे काम करके सच्चे और ईमानदार रहो, क्योंकि सत्य में आलोचना नहीं होती।"
गुरु जी ने हमें सिखाया कि सत्य का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन उसमें कभी भी कोई झूठ नहीं होता। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए।
 
9. "जो सत्य को स्वीकार करता है, वह कभी भी गलत नहीं करता।"
गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें यह बताया कि सत्य से बड़ा कोई रास्ता नहीं होता। अगर हम सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, तो हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
 
10. "अच्छे कर्म तुम्हारी असली विरासत हैं, दुनिया के धन के साथ कभी भी खुश मत रहो।"
धन-संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण अच्छे कर्म हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो वही आपकी असली विरासत होती है।
 
गुरु गोविंद सिंह जी के ये प्रेरक विचार हमें जीवन के कठिन समय में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन में साहस, धैर्य और सच्चाई से आगे बढ़ सकते हैं। गुरु जी की शिक्षाएं हमेशा हमें आत्मविश्वास, मेहनत, और समाज की सेवा के महत्व को याद दिलाती हैं।

ALSO READ: Guru Gobind Singh: गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के बारे में 5 दिलचस्प जानकारी

