अहमदाबाद को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी

WD Sports Desk

, गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (12:28 IST)
भारत के गुजरात प्रांत का अहमदाबाद शहर 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा।ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (CGF) की आम बैठक में राष्ट्रमंडल के 74 सदस्य देशों ने इन खेलों की मेजबानी के लिए अहमदाबाद के नाम पर आधिकारिक मुहर लगा दी। राष्ट्रमंडल खेलों की महासभा की बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने इन खेलों के लिये अहमदाबाद में मेजबानी के लिए भारत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

सीजीएफ की ओर जारी अधिकारिक बयान में कहा गया, “यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश गेम्स के इस ऐतिहासिक संस्करण का आयोजन करेगा, क्योंकि 74 कॉमनवेल्थ सदस्य देशों और क्षेत्रों के डेलीगेट्स ने ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली में भारत की बोली को मंजूरी दे दी है।”
बयान के अनुसार, “भारत ने 2030 गेम्स के लिए एक जबरदस्त विजन पेश किया, जो गुजरात के शहर अहमदाबाद में केंद्रित होगा, जो ग्लासगो 2026 द्वारा रखी गई नींव पर बनेगा, जिससे भारत शानदार तरीके से शताब्दी मना सकेगा।”

20 साल बाद हर चार साल में होने वाले इन खेलों के होस्ट के तौर पर भारत की वापसी को देखते हुए, इस घोषणा के साथ नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। खेल मंत्रालय द्वारा यहां एक खास समारोह आयोजित किया। समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर प्रतिनिधि, सेक्रेटरी (स्पोर्ट्स), और एमवाईएएस और साई के बड़े अधिकारी शामिल हुए।

