INDvsWI सीरीज शुरु होने से पहले ही इंडीज को झटका, यह तूफानी पेसर हुआ बाहर

चोटिल शामार भारत के खिलाफ टेस्ट से बाहर

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (13:10 IST)
INDvsWI वेस्टइंडीज के स्टार तेज गेंदबाज शामार जोसेफ अज्ञात चोट के कारण भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला नहीं खेलेंगे जिनकी जगह नये हरफनमौला जोहान लेन को टीम में जगह मिली है।दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी।

वेस्टइंडीज क्रिकेट ने एक्स पर लिखा ,‘‘ जोहान लेन ने भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिये टीम में शामार जोसेफ की जगह ली है।’’बोर्ड ने चोट के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी है । कहा गया है कि बांग्लादेश के खिलाफ 18 अक्टूबर से शुरू हो रही सीमित ओवरों की श्रृंखला से पहले उनकी फिटनेस की समीक्षा की जायेगी ।
पिछले साल वेस्टइंडीज के लिये टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले जोसेफ ने 11 टेस्ट में तीन से ऊपर की इकॉनॉमी दर से 51 विकेट लिये हैं।बाईस वर्ष के लेन 19 प्रथम श्रेणी मैच खेलकर 495 रन बनाने के अलावा 66 विकेट ले चुके हैं।

