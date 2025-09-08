Festival Posters

Asia Cup 2025 में चक दे गर्ल्स ने सिंगापुर के खिलाफ दागे 1 दर्जन गोल!

महिला एशिया कप में भारत ने सिंगापुर को 12-0 से हराया

WD Sports Desk

सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (15:32 IST)
नवनीत कौर और मुमताज खान की हैट्रिक की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने सोमवार को एशिया कप के पूल बी मैच में सिंगापुर को 12-0 से रौंदा।नवनीत (14वां , 18वां , 28वां मिनट) और मुमताज खान (दूसरा, 32वां और 38वां मिनट) के अलावा, नेहा (11वां मिनट, 38वां मिनट) ने दो जबकि लालरेम्सियामी (13वां मिनट), शर्मिला देवी (45वां मिनट) और रुतुजा पिसल (52वां मिनट) ने भी भारत के लिए गोल दागे।

विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज भारत ने अपने पहले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हराया था, जबकि गत चैंपियन जापान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला था।भारत अपना अगला मैच सुपर चार चरण में पूल ए में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से खेलेगा।

विश्व रैंकिंग में 34वें स्थान पर काबिज सिंगापुर के खिलाफ भारतीय टीम ने दो मिनट के अंदर ही गोल कर शानदार शुरुआत की।  मुमताज के सर्कल के कोने से लगाये जोरदार रिवर्स शॉट का सिंगापुर की रक्षापंक्ति के पास कोई जवाब नहीं था।

भारतीय खिलाड़ियों ने मैच पर अपना दबदबा कम नहीं होने दिया और आठवें मिनट में टीम ने पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया लेकिन यह प्रयास जाया हो गया। टीम ने 11वें से 14 वें मिनट के अंदर तीन गोल कर पहले क्वार्टर में ही सिंगापुर को बैकफुट पर धकेल दिया।


 इसकी शुरुआत नेहा ने रिबाउंड पर गोल कर की। मैच के 13वें मिनट में लालरेम्सियामी के गोल से टीम की बढ़त 3-0 हो गयी।नवनीत ने इसके एक मिनट के बाद पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 4-0 कर दिया।सिंगापुर ने दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम को कुछ समय तक रोके रखा लेकिन नवनीत ने एक और दमदार प्रयास करके 20वें मिनट में स्कोर 5-0 कर दिया।

भारत ने लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर दबाव बनाए रखा और उनमें से तीसरे पेनल्टी कॉर्नर पर नवनीत ने गोलकीपर को चकमा देकर अपनी हैट्रिक पूरी की।उदिता ने इसके तुरंत बाद  एक और पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार गोल किया जिससे मध्यांतर तक भारत को 7-0 की शानदार बढ़त मिल गई।

लालरेम्सियामी ने 32वें मिनट में मुमताज को एक शानदार पास दिया, जिससे स्कोर 8-0 हो गया।भारत को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले और 38वें मिनट में नेहा ने एक बार फिर गेंद को गोल में डालकर स्कोर 9-0 कर दिया। इसके बाद मुमताज ने मैच में हैट्रिक लगाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी।

इस क्वार्टर के अंत में भारत को मैच का 12वां पेनल्टी कॉर्नर मिला। नेहा की जोरदार हिट को सिंगापुर के गोलकीपर ने बचा लिया, लेकिन रिबाउंड पर शर्मिला ने गोल कर बढ़त को 11-0 कर दिया।भारत ने मैच के आखिरी क्वार्टर में दबाव बनाए रखा और 53वें मिनट में एक शानदार डिफ्लेक्शन के साथ रुतुजा पिसल ने अपना नाम स्कोरशीट में दर्ज कराया।

सिंगापुर ने सांत्वना गोल के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन भारत के दबदबे के सामने उनकी एक नहीं चली।इस टूर्नामेंट में आठ टीमें भाग ले रही हैं और दोनों पूल से शीर्ष दो टीमें सुपर चार चरण के लिए क्वालीफाई करेंगी। सुपर चार की शीर्ष दो टीमें 14 सितंबर को होने वाले फाइनल में खेलेंगी।एशिया कप विजेता टीमें बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले 2026 महिला विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी।(भाषा)


