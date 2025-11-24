Dharma Sangrah

मीराबाई चानू ने कहा सिर्फ सफलता के वक्त ही अमूमन मिलता है समर्थन

WD Sports Desk

, सोमवार, 24 नवंबर 2025 (18:18 IST)
टोक्यो ओलंपिक 2020 की रजत पदक विजेता भारतीय महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कहा कि जीत और हार को एक जैसा समर्थन मिलना चाहिए। फिक्की टर्फ 2025 ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट में बीजिंग ओलंपिक 2008 के कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज विजेंदर सिंह के साथ शामिल हुई मीराबाई चानू ने,”भारत को अपने अगले ओलंपिक हीरोज के लिए क्या चाहिए’ विषय को लेकर अगले ओलंपिक की तैयारी के लिए जरूरी व्यवस्था, सोच और समर्थन पर चर्चा के दौरान यह बात कही।

मीराबाई ने कहा, “जब मैंने टोक्यो ओलंपिक में रजत जीता था, तो हजारों लोग घर पर मेरा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन एशियन गेम्स में मुकाबला करते समय चोट लगने के बाद, जब मैं पदक नहीं जीत सकी, तो मैं भारत पहुंची और हवाई अड्डे पर कोई नहीं था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अगले ओलंपिक हीरो सच में सफल हों, तो जीत और हार में समर्थन एक जैसा होना चाहिए। एथलीट तब बेहतर परफॉर्म करते हैं जब उन्हें पता होता है कि नतीजे चाहे जो भी हों, उनकी कद्र की जाती है और उन्हें सभी का सपोर्ट है।”

