सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हर अधिकारी को मिलेंगे 1.3 लाख रुपए तक के मोबाइल और लैपटॉप

Government officials will get mobile and laptop : केंद्र सरकार के अधिकारी 1.3 लाख रुपए तक की कीमत के मोबाइल, लैपटॉप या इसी तरह के अन्य उपकरणों के पात्र होंगे। यही नहीं वे 4 साल बाद इन उपकरणों को निजी इस्तेमाल के लिए अपने पास रख सकेंगे।