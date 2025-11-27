रिकॉर्ड स्तर से फिसला Share Bazaar, मामूली बढ़त में रहे Sensex और Nifty

Share Market Update News : सकारात्मक वैश्विक रुझानों और विदेशी कोषों की लिवाली के बीच भारतीय शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक गुरुवार को अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 110.87 अंक यानी 0.13 प्रतिशत चढ़कर 85,720.38 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 446.35 अंक उछलकर 86,055.86 के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। निफ्टी भी कारोबार के अंत में 10.25 अंक यानी 0.04 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 26,215.55 पर बंद हुआ।
निफ्टी भी कारोबार के अंत में 10.25 अंक यानी 0.04 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 26,215.55 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय निफ्टी 105.15 अंक उछलकर 26,310.45 अंक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। सेंसेक्स का पिछला उच्चतम स्तर 27 सितंबर, 2024 को 85,978.25 अंक रहा था। शेयर बाजार में तेजी का लगातार दूसरा दिन रहा।
सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआईI बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक और एचडीएफसी बैंक सबसे अधिक फायदे में रहे। यूरोप में शेयर बाजार दोपहर कारोबार में हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।
अमेरिका में नीतिगत ब्याज दर में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच वैश्विक जोखिम लेने की क्षमता में तेज सुधार से घरेलू बाजार में तेजी आई। बुधवार को सेंसेक्स 1,022.50 अंक उछलकर 85,609.51 अंक और निफ्टी 320.50 अंक चढ़कर 26,205.30 अंक पर बंद हुआ था।
