Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex 1022 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार

Share Market Update News : लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज तूफानी तेजी आई। सेंसेक्स 1022 अंकों की छलांग लगाकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 26200 के पार पहुंच गया। आज हर सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। सबसे अधिक तेजी मेटल शेयरों में रही, जो 2% से अधिक बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल-गैस सेक्टर में भी मजबूत तेजी रही। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 474.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 474.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। शेयर बाजार में चौतरफा तेजी के बीच सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) के शेयरों में 2.51 फीसदी की सबसे अधिक तेजी रही।
कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,022.50 अंक या 1.21% की बड़ी छलांग लगाकर 85,609.51 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 320.50 अंक या 1.24% की तेजी के साथ 26,205.30 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेज़ी के कुछ कारण बताए गए हैं।
मसलन, अमेरिका में आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग इसको लेकर उम्मीद जता रहे हैं कि अमेरिका का केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व) दिसंबर 2025 की पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।
