Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex 1022 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार

Advertiesment
हमें फॉलो करें There was a big rise in stock market

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 26 नवंबर 2025 (18:14 IST)
Share Market Update News : लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज तूफानी तेजी आई। सेंसेक्स 1022 अंकों की छलांग लगाकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 26200 के पार पहुंच गया। आज हर सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। सबसे अधिक तेजी मेटल शेयरों में रही, जो 2% से अधिक बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल-गैस सेक्टर में भी मजबूत तेजी रही। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 474.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों में आज तूफानी तेजी आई। सेंसेक्स 1022 अंकों की छलांग लगाकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 26200 के पार पहुंच गया। आज हर सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। सबसे अधिक तेजी मेटल शेयरों में रही, जो 2% से अधिक बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल-गैस सेक्टर में भी मजबूत तेजी रही।
ALSO READ: Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन तेजी, Sensex 446 अंक उछला, Nifty में भी रही तेजी
बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 474.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। शेयर बाजार में चौतरफा तेजी के बीच सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) के शेयरों में 2.51 फीसदी की सबसे अधिक तेजी रही।

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,022.50 अंक या 1.21% की बड़ी छलांग लगाकर 85,609.51 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 320.50 अंक या 1.24% की तेजी के साथ 26,205.30 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेज़ी के कुछ कारण बताए गए हैं।
ALSO READ: Share Bazaar में लौटी बहार, Sensex 590 से ज्‍यादा अंक उछला, Nifty भी 25870 के पार
मसलन, अमेरिका में आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग इसको लेकर उम्मीद जता रहे हैं कि अमेरिका का केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व) दिसंबर 2025 की पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

BJP ऑफिस के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, क्यों हो रही है विवाह समारोह की चर्चा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels