BJP ऑफिस के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, क्यों हो रही है विवाह समारोह की चर्चा

तस्वीर में बाएं से पहले नंबर पर खड़े शख्स रामधन जी हैं जो BJP मुख्यालय में typist की एक सामान्य सी नौकरी का काम कई सालों से कर रहे हैं।



गृहमंत्री Amit Shah रामधन जी की बिटिया की शादीमें पहुंच गए।



यह तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायक सांसद बनते ही लोग अपने ही लोगों को…

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम भी इस शादी में शामिल हुए। उन्होंने भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस दौरान गृह मंत्री ने टाइपिस्ट के परिवार संग तस्वीरें खिंचवाईं और वर-वधू को नवजीवन की शुभकामनाएं दी।