Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






BJP ऑफिस के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, क्यों हो रही है विवाह समारोह की चर्चा

Advertiesment
हमें फॉलो करें BJP

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 26 नवंबर 2025 (18:09 IST)
देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक शादी समारोह में शामिल होने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी लोग खूब तारीफ भी कर रहे हैं। आखिर क्यों उनकी सादगी की तारीफ हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह अपनी व्यस्त दिनचर्या में समय निकालकर भाजपा मुख्यालय में एक टाइपिस्ट के रूप में काम करने वाले शख्स की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। 
ALSO READ: Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियम
दरअसल, अमित शाह भाजपा कार्यालय में वर्षों से टाइपिस्ट की नौकरी कर रहे रामधन की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। नई दिल्ली के द्वारका में संपन्न हुई इस शादी में भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की। 
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम भी इस शादी में शामिल हुए। उन्होंने भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस दौरान गृह मंत्री ने टाइपिस्ट के परिवार संग तस्वीरें खिंचवाईं और वर-वधू को नवजीवन की शुभकामनाएं दी। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कैबिनेट ने दी 19919 करोड़ के 4 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, रेयर अर्थ पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels