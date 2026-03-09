युद्ध का शेयर बाजार पर असर: सेंसेक्स 2200 अंक टूटा, निफ्टी धड़ाम

Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (10:10 IST)
Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (10:18 IST)
Share Market 9 march : अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के दाम 115 डॉलर प्रति बैरल के पार हो गए। तेल के दामों में लगी आग से आज भारतीय शेयर बाजार भी झुलस गए। सुबह 9.51 बजे सेंसेक्स 2263 अंकों की गिरावट के साथ 76,657 और 688 अंक गिरकर निफ्टी 23762 पर पहुंच गया।
बाजार खुलते ही 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1857.34 अंक गिरकर 77,061.56 पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 519.50 अंक की गिरावट के साथ 23,931 अंक पर पहुंच गया।
एशियाई शेयर बाजारों में सोमवार को भारी बिकवाली दिखाई दी। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 6.22% गिरा तो दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 6.68% की गिरावट हुई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की कीमतों में हालिया उछाल को अस्थायी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा कि ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिर सकती हैं, और वैश्विक सुरक्षा के लिए यह छोटी कीमत है।
बताया जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी रहेगा। कच्चे तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी से हड़कंप मचा हुआ है। महंगाई बढ़ने की आशंका है और निवेशक फिलहाल जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है।
