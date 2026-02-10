Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन तेजी, Sensex 208 अंक चढ़ा, Nifty भी 25900 के पार

Advertiesment
हमें फॉलो करें Share Market Update News

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (16:30 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। आज के कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स कारोबार के अंत में 208.17 अंक की उछाल के साथ 84273.92 के स्‍तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी भी 67.85 अंक की तेजी के साथ 25935.15 के स्‍तर पर रहा। बाजार में व्यापक खरीदारी के कारण निवेशकों का विश्वास मजबूत दिखाई दिया। अधिकांश सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान में रहे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक संकेतों में सुधार और घरेलू स्तर पर स्थिर आर्थिक परिस्थितियों के कारण निवेशकों का रुझान सकारात्मक बना हुआ है।
 
खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। आज के कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स कारोबार के अंत में 208.17 अंक की उछाल के साथ 84273.92 के स्‍तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी भी 67.85 अंक की तेजी के साथ 25935.15 के स्‍तर पर रहा।
ALSO READ: India-US Trade Deal से Share Bazaar में बहार, 8 महीने की सबसे बड़ी तेजी, Sensex 2073 अंक उछला, Nifty भी 25700 के पार
बाजार में व्यापक खरीदारी के कारण निवेशकों का विश्वास मजबूत दिखाई दिया। अधिकांश सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान में रहे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक संकेतों में सुधार और घरेलू स्तर पर स्थिर आर्थिक परिस्थितियों के कारण निवेशकों का रुझान सकारात्मक बना हुआ है।

लगातार तीसरे दिन की तेजी से यह स्पष्ट होता है कि बाजार में फिलहाल मजबूती का रुख कायम है। इसके अलावा निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक में भी लगभग 0.4 प्रतिशत की बढ़त रही, जिससे यह संकेत मिला कि बड़ी कंपनियों के साथ-साथ मध्यम और छोटी कंपनियों में भी खरीदारी देखी गई।
ALSO READ: Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 222 अंक उछला, Nifty भी 25400 के पार
सेंसेक्स में शामिल कई प्रमुख कंपनियों के शेयरों में तेजी रही। निफ्टी पर सबसे अधिक बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में इटरनल, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और महिंद्रा एंड महिंद्रा शामिल रहे। अमेरिकी बाजारों में मजबूती और नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच अंतरिम व्यापार ढांचे को लेकर आशावाद से निवेशकों का मनोबल बढ़ रहा है।
ALSO READ: Budget से पहले Share Bazaar में तेजी, Sensex 487 अंक उछला, Nifty भी 25340 के पार
भारतीय रुपया मंगलवार को 90.76 के पिछले बंद के मुकाबले 18 पैसे बढ़कर 90.58 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। इससे पहले यानी सोमवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 485.35 अंक उछलकर 84,065.75 अंक पर बंद हुआ था, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 173.60 अंक की बढ़त के साथ 25,867.30 पर बंद हुआ था।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कानपुर HDFC बैंक विवाद: "मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूं!" आस्था सिंह ने बताया वायरल वीडियो का पूरा सच

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels