Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट आईटी कंपनियों के शेयर में भारी नुकसान से आई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 883.4 अंक या 1.05 प्रतिशत टूटकर 82,791.52 अंक पर आ गया, वहीं एनएसई निफ्टी 262.60 अंक या 1.02 प्रतिशत फिसलकर 25,544.60 अंक पर रहा।



