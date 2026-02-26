shiv chalisa

Share Bazaar मिलेजुले रुख के साथ हुआ बंद, Sensex 27 अंक टूटा, Nifty में आई मामूली तेजी

BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:37 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:42 IST)
Share Market Update News : हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी आज भारतीय शेयर बाजार मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 27 अंक की गिरावट के साथ 82,248.61 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 14 अंक चढ़कर 25,496.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला। ट्रेंट, एटर्नल, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों में शामिल थे।

मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला। ट्रेंट, एटर्नल, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों में शामिल थे। अमेरिका-ईरान वार्ता से पहले निवेशकों की सतर्कता ने भी बाजार से दूरी बनाए रखी।
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली। आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.59 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जबकि चांदी 2.66 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही है।
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड में 0.95 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 70.18 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसा गिरकर 90.92 पर बंद हुआ। यूरोप के बाजारों में अधिकतर तेजी देखी गई।
Edited By : Chetan Gour

