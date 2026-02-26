Share Bazaar मिलेजुले रुख के साथ हुआ बंद, Sensex 27 अंक टूटा, Nifty में आई मामूली तेजी

Share Market Update News : हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी आज भारतीय शेयर बाजार मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 27 अंक की गिरावट के साथ 82,248.61 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 14 अंक चढ़कर 25,496.55 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला। ट्रेंट, एटर्नल, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक सबसे अधिक गिरावट वाले शेयरों में शामिल थे।



