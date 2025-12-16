Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन गिरावट, Sensex 533 अंक लुढ़का, Nifty भी 26000 के नीचे आया

Advertiesment
हमें फॉलो करें Share markets witnessed a sharp decline for second consecutive day

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (19:03 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 533.50 अंक या 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 84,679.86 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167.20 अंक या 0.64 फीसदी टूटकर 25,860.10 के स्तर पर आ गया। रुपए की कमजोरी ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी। भारतीय रुपया पिछले 5 कारोबारी सत्रों में डॉलर के मुकाबले करीब 1 फीसदी टूट चुका है।
 
खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 533.50 अंक या 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 84,679.86 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 167.20 अंक या 0.64 फीसदी टूटकर 25,860.10 के स्तर पर आ गया।
ALSO READ: Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex 1022 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर आज गिरावट के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही। एक्सचेंज पर कुल 4,328 शेयरों में कारोबार देखने को मिला। इसमें से 1,651 शेयर तेजी के साथ बंद हुए, वहीं 2,520 शेयरों में गिरावट देखी गई। जबकि 157 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए। रुपए की कमजोरी ने बाजार की चिंता और बढ़ा दी।
ALSO READ: Share Bazaar में तूफानी तेजी, Sensex 1022 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार
भारतीय रुपया पिछले 5 कारोबारी सत्रों में डॉलर के मुकाबले करीब 1 फीसदी टूट चुका है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भारी गिरावट के साथ बंद हुए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड में 1.54 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 59.63 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

CM योगी ने रामलला के श्रीचरणों में झुकाया शीश, हनुमानगढ़ी में भी लगाई हाजिरी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels