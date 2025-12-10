Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन गिरावट, Sensex 275 अंक लुढ़का, Nifty भी टूटा

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। आज सेंसेक्स 275.01 अंक (0.32%) गिरकर 84,391.27 पर बंद हुआ, दिन के दौरान, इसने 85,020.34 का उच्चतम स्तर और 84,313.62 का न्यूनतम स्तर छुआ। जबकि निफ्टी 81.65 (-0.32%) अंक टूटकर 25,758 पर बंद हुआ। इससे पहले यानी मंगलवार को सेंसेक्स 436.41 अंक गिरकर लगभग 2 सप्ताह के निचले स्तर 84,666.28 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 120.90 अंक गिरकर 25,839.65 पर बंद हुआ।





सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इटरनल, ट्रेंट, भारती एयरटेल, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पिछड़ गईं।





इससे पहले यानी मंगलवार को सेंसेक्स 436.41 अंक गिरकर लगभग 2 सप्ताह के निचले स्तर 84,666.28 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 120.90 अंक गिरकर 25,839.65 पर बंद हुआ। मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने 3,760 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दिसंबर महीने में अब तक FII की कुल बिकवाली 14,819 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है।

Edited By : Chetan Gour