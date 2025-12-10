rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Share Bazaar में लगातार तीसरे दिन गिरावट, Sensex 275 अंक लुढ़का, Nifty भी टूटा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Share markets fell for third consecutive day

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (18:59 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। आज सेंसेक्स 275.01 अंक (0.32%) गिरकर 84,391.27 पर बंद हुआ, दिन के दौरान, इसने 85,020.34 का उच्चतम स्तर और 84,313.62 का न्यूनतम स्तर छुआ। जबकि निफ्टी 81.65 (-0.32%) अंक टूटकर 25,758 पर बंद हुआ। इससे पहले यानी मंगलवार को सेंसेक्स 436.41 अंक गिरकर लगभग 2 सप्ताह के निचले स्तर 84,666.28 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 120.90 अंक गिरकर 25,839.65 पर बंद हुआ।

खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। आज सेंसेक्स 275.01 अंक (0.32%) गिरकर 84,391.27 पर बंद हुआ, दिन के दौरान, इसने 85,020.34 का उच्चतम स्तर और 84,313.62 का न्यूनतम स्तर छुआ। जबकि निफ्टी 81.65 (-0.32%) अंक टूटकर 25,758 पर बंद हुआ।
ALSO READ: Share Market : मुनाफावसूली के दबाव में Sensex 436 अंक लुढ़का, Nifty में भी आई गिरावट
सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इटरनल, ट्रेंट, भारती एयरटेल, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पिछड़ गईं।

एशियाई बाजारों में शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स, जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी निचले स्तर पर बंद हुए, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग हरे निशान में समाप्त हुआ। बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 89.96 पर बंद हुआ।
ALSO READ: Share Bazaar में बहार, Sensex पहली बार 85000 के पार, Nifty में भी उछाल
इससे पहले यानी मंगलवार को सेंसेक्स 436.41 अंक गिरकर लगभग 2 सप्ताह के निचले स्तर 84,666.28 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 120.90 अंक गिरकर 25,839.65 पर बंद हुआ। मंगलवार को विदेशी निवेशकों ने 3,760 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। दिसंबर महीने में अब तक FII की कुल बिकवाली 14,819 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नशे से बचकर ही खुद को और देश के भविष्य को बचा पाएंगे युवा : योगी आदित्यनाथ

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels