शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त

Slight rise in Sensex and Nifty in early trade : एशियाई बाजारों में मिलेजुले रुझानों के बीच सोमवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली तेजी आई। सेंसेक्स 23.96 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 72,450.60 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 32.35 अंक या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 22,073.05 अंक पर पहुंच गया।