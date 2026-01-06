Biodata Maker

Share Bazaar में लगातार दूसरे दिन गिरावट, Sensex 376 अंक लुढ़का, Nifty भी टूटा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (16:58 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 376.28 अंक या 0.44 फीसदी की गिरावट के साथ 85,063.34 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 71.60 अंक या 0.27 फीसदी की गिरावट के साथ 26,178.70 के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों के मजबूत रुख के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बयानों से भी निवेशक सतर्क दिखाई दिए।

खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 376.28 अंक यानी 0.44 प्रतिशत टूटकर 85,063.34 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 71.60 अंक यानी 0.27 प्रतिशत गिरकर 26,178.70 अंक पर बंद हुआ।
सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से टाटा समूह की कंपनी ट्रेंट के शेयर में 8.62 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 4.42 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, इंटरग्लोब एविएशन और एचडीएफसी बैंक भी नुकसान में रहे।
शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 36.25 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की। सोमवार को भी घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 322.39 अंक गिरकर 85,439.62 अंक और निफ्टी 78.25 अंक घटकर 26,250.30 अंक पर रहा था।
