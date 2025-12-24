Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






क्रिसमस से पहले Share Bazaar में आई गिरावट, Sensex 116 अंक टूटा, Nifty भी हुआ कमजोर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Stock market fell before Christmas

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 24 दिसंबर 2025 (18:32 IST)
Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार बुधवार 24 दिसंबर को मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। क्रिसमस की छुट्टी से पहले बाजार में पूरे दिन एक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 116.14 अंक या 0.14 फीसदी की गिरावट के साथ 85408.70 के स्तर पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 35.05 अंक या 0.13 फीसदी गिरकर 26142.10 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में अगला कारोबार अब शुक्रवार 26 दिसंबर को होगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बाजार में ट्रेडिंग बंद रहेगी।

खबरों के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार बुधवार 24 दिसंबर को मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। क्रिसमस की छुट्टी से पहले बाजार में पूरे दिन एक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 116.14 अंक या 0.14 फीसदी की गिरावट के साथ 85408.70 के स्तर पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 35.05 अंक या 0.13 फीसदी गिरकर 26142.10 के स्तर पर बंद हुआ। 
ALSO READ: Share Bazaar में गिरावट पर लगी लगाम, Sensex 448 अंक उछला, Nifty में भी आई तेजी
ब्रॉडर मार्केट में बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.3 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स सपाट रहा। शेयर बाजार में अगला कारोबार अब शुक्रवार 26 दिसंबर को होगा। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बाजार में ट्रेडिंग बंद रहेगी।

इंडिगो का शेयर 1.43 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा, वहीं सन फार्मा, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में 0.80 फीसदी से लेकर 1.01 फीसदी तक की गिरावट रही। कुल 4,332 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला।
ALSO READ: Share Bazaar में मामूली गिरावट, Sensex 78 अंक टूटा, Nifty भी 25900 के नीचे
इसमें से 1,843 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। वहीं 2,343 शेयरों में गिरावट देखी गई, जबकि 146 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 474.82 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 475.70 लाख करोड़ रुपए रहा था।
ALSO READ: Share Bazaar लगातार दूसरे दिन चढ़ा, Sensex 450 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार
इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 88,000 करोड़ रुपए घटा है। इस बीच, NSE ने 2026 के लिए ट्रेडिंग हॉलिडे की लिस्ट जारी कर दी है। स्टॉक मार्केट साल में कुल 15 दिनों तक बंद रहेंगे, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से होगी। इनमें से 4 छुट्टियां शनिवार या रविवार को पड़ेंगी, जब वैसे भी मार्केट बंद रहते हैं।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पिज्जा-बर्गर खाने से 11वीं की छात्रा की मौत, AIIMS के डॉक्टर बोले-आंतें खराब हो गईं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels