Share Bazaar में लौटी तेजी, Sensex 410 अंक उछला, Nifty भी चढ़ा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (17:28 IST)
Share Market Update News : स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को तेजी लौटी और उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 410 अंक के लाभ में रहा जबकि एनएसई निफ्टी में 135 अंक की तेजी आई। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा स्टील में सबसे अधिक 5.90 प्रतिशत की तेजी आई। इसके अलावा टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, इटर्नल, भारतीय स्टेट बैंक और ट्रेंट प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। धातु शेयरों में लिवाली और जीएसटी परिषद की बैठक के परिणाम को लेकर उम्मीद से बाजार बढ़त में रहा। जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में 2 दिन की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कर स्लैब को कम कर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
 
उतार-चढ़ाव के बाद, तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 409.83 अंक यानी 0.51 प्रतिशत चढ़कर 80,567.71 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, सेंसेक्स एक समय ऊंचे में 80,671.28 अंक तक गया और नीचे में 80,004.60 अंक तक आया। कुल मिलाकर 666.68 अंक का उतार-चढ़ाव आया। पचास शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 135.45 अंक यानी 0.55 प्रतिशत चढ़कर 24,715.05 अंक पर बंद हुआ।
जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में दो दिन की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कर स्लैब को कम कर पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा स्टील में सबसे अधिक 5.90 प्रतिशत की तेजी आई। इसके अलावा टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, इटर्नल, भारतीय स्टेट बैंक और ट्रेंट प्रमुख रूप से लाभ में रहीं।
 
दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में इन्फोसिस, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, अडाणी पोर्ट्स और भारती एयरटेल शामिल हैं। मिलीजुली शुरुआत के बाद, जीएसटी स्लैब को युक्तिसंगत बनाने से उपभोग-आधारित क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद से उत्साहित शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।
जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, निकट अवधि में बाजार की धारणा जीएसटी परिषद की बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगी...। एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सकारात्मक दायरे में बंद हुआ, जबकि जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख था।
 
अमेरिकी बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 1,159.48 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.52 प्रतिशत टूटकर 68.09 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। सेंसेक्स मंगलवार 206.61 अंक टूटकर 80,157.88 अंक पर और निफ्टी 45.45 अंक गिरकर 24,579.60 पर रहा था।
