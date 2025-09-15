शुरुआती कारोबार में Sensex 94 अंक चढ़ा, Nifty भी रहा बढ़त में

Share Market Update News : प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 93.81 अंक बढ़कर 81,998.51 पर पहुंच गया। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 24.45 अंक चढ़कर 25,138.45 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, इटरनल, टाटा मोटर्स, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में तेजी रही।

पिछले सप्ताह की तेजी के बाद बाजार पर मुनाफावसूली का दबाव है और सेंसेक्स-निफ्टी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे थे। कारोबारियों को इस सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक के नतीजों का इंतजार है। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 93.81 अंक बढ़कर 81,998.51 पर पहुंच गया। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 24.45 अंक चढ़कर 25,138.45 पर पहुंच गया।

बाद में खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 10.06 अंक गिरकर 81,904.31 पर और निफ्टी 12.65 अंक गिरकर 25,099.90 पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, इटरनल, टाटा मोटर्स, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में तेजी रही। दूसरी ओर इंफोसिस, सन फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेक महिंद्रा पिछड़ गए।

शुक्रवार को सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 81,904.70 पर बंद हुआ था। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड 0.60 प्रतिशत बढ़कर 67.39 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 129.58 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। (इनपुट एजेंसी)

