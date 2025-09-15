Festival Posters

शुरुआती कारोबार में Sensex 94 अंक चढ़ा, Nifty भी रहा बढ़त में

हमें फॉलो करें Stock market was up in early trade

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (10:56 IST)
Share Market Update News : प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 93.81 अंक बढ़कर 81,998.51 पर पहुंच गया। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 24.45 अंक चढ़कर 25,138.45 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, इटरनल, टाटा मोटर्स, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में तेजी रही।
 
पिछले सप्ताह की तेजी के बाद बाजार पर मुनाफावसूली का दबाव है और सेंसेक्स-निफ्टी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे थे। कारोबारियों को इस सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक के नतीजों का इंतजार है। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 93.81 अंक बढ़कर 81,998.51 पर पहुंच गया। दूसरी ओर 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 24.45 अंक चढ़कर 25,138.45 पर पहुंच गया।
ALSO READ: Sensex 356 अंक चढ़ा, Nifty 25100 के पार, इन शेयरों में दिखी तेजी
बाद में खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स 10.06 अंक गिरकर 81,904.31 पर और निफ्टी 12.65 अंक गिरकर 25,099.90 पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, इटरनल, टाटा मोटर्स, अदाणी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में तेजी रही। दूसरी ओर इंफोसिस, सन फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेक महिंद्रा पिछड़ गए।
ALSO READ: Share Bazaar बढ़त में रहा, Sensex 324 अंक उछला, Nifty 25 हजार के करीब पहुंचा
शुक्रवार को सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 81,904.70 पर बंद हुआ था। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड 0.60 प्रतिशत बढ़कर 67.39 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 129.58 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। (इनपुट एजेंसी)
