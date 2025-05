गर्मियों में घर पर बनाएं ठंडी और कूल वाटरमेलन आइसक्रीम, जानिए आसान रेसिपी

watermelon ice cream recipe at home in hindi: गर्मियों का मौसम हो और तरबूज का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता! वहीं आइसक्रीम भी इस मौसम की सबसे पसंदीदा ठंडी मिठास होती है। अब सोचिए, अगर इन दोनों का स्वाद एक साथ मिल जाए तो कैसा लगेगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं तरबूज आइसक्रीम की, जो ना सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान है। तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। तरबूज विटामिन A, C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह स्किन को ग्लोइंग बनाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। वहीं जब आप घर पर बिना किसी प्रिज़र्वेटिव और कलर के आइसक्रीम बनाते हैं, तो यह बच्चों के लिए और भी सेफ और हेल्दी हो जाती है। यह आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बेहद पसंद आती है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें न तो आपको अंडा डालने की जरूरत है, न ही कोई भारी मशीन चाहिए। सिर्फ कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स से तैयार हो जाती है गर्मी को मात देने वाली होममेड वाटरमेलन आइसक्रीम।