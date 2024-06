T20 World Cup 2024: ग्रुप, फॉर्मेट, टीम, समय से लेकर सारी वो डिटेल जो आप जानना चाहते हैं, सिर्फ एक क्लिक में

All You Need to Know About T20 World Cup : 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2 जून से 29 जून तक खेला जाएगा, पहला मैच अमेरिका टीम अपनी घरेलू धरती पर कनाडा के साथ भिड़ेगी। वेस्टइंडीज टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है, इससे पहले वेस्ट इंडीज ने 2010 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। वेस्टइंडीज अपने तीसरे खिताब का लक्ष्य रखेगा, इंग्लैंड मौजूदा चैंपियन है, उसने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर 2022 विश्व कप जीता था, अगर ऑस्ट्रेलिया इसे जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, वनडे विश्व कप और टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम बन जाएगी।