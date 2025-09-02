teachers day wishes in hindi: अपने सम्म्मानीय शिक्षकों को भेजिए ये शानदार शुभकामना संदेश/कोट्स/शायरी

Teachers Day quotes: हर साल की तरह इस साल भी 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षक का महत्व जीवन में बहुत महान होता है। स्कूल या कॉलेज में ही नहीं, उनके द्वारा दिया ज्ञान और सीख पूरे जीवन हमारा मार्गदर्शन करती है। ऐसे सम्मानीय शिक्षकों के आदर में यहां कुछ संदेश/कोट्स/शायरी दी जा रही है, जिनमें से अपनी पसंद का मैसेज आप उन्हें कार्ड पर लिख कर दे सकते हैं या सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन तक पहुंचा सकते हैं।





Teachers day wishesh:

1. शिक्षक वो दीपक है, जो जलता खुद है,

और सबको रोशनी देता है, सच्चा मार्ग दिखाता है।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



2. गुरु तेरे उपकार का,

कैसे चुकाऊं मैं मोल,

लाख कीमती धन भला,

गुरु हैं मेरे अनमोल

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



3. जीवन के रास्ते पर, आप हमारे मार्गदर्शक,

आपके बताए रास्ते पर, हम चलते हैं निश्चिंत मन से।

आपकी शिक्षा से, हमने जीवन का अर्थ जाना,

आपके आशीर्वाद से, हमने सफलता का शिखर छुआ।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



4. कभी डांट कर तो कभी मुस्कुरा कर,

कभी हाथ पकड़ कर लिखना सिखाया

आज हम आपका सम्मान करते हैं,

और आपके योगदान को हमेशा याद रखते हैं।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



5. जैसे दीपक अंधेरे में, प्रकाश फैलाता है,

वैसे ही गुरु, जीवन में ज्ञान जगाता है।

आपकी शिक्षा से, मन हुआ ज्ञानी,

आपके आशीर्वाद से, जीवन बना सुखी।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



6. गुरुवर आप मेरे, ज्ञान के सागर,

आपकी कृपा से, जीवन हुआ उज्ज्वल।

आपने सिखाया, जीने का सही मार्ग,

आपके आशीर्वाद से, मिलता है हर संग।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



7. जीवन को चलते रहना है, लौ इसकी झिलमिल जलती है।

जीवन के हर चौराहे पर, बस कमी आपकी खलती है।

जीवन की कठिन सी राहों पर, मैं आपका आशीष चाहूंगा।

जो राह आपने है दिखाई , मैं औरों को दिखलाऊंगा।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



8. गुरु बिना ज्ञान कहां, उसका जीवन सुनसान,

गुरु ही हैं जो सिखाते हैं, इंसानियत की पहचान।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



9. शिक्षक दिवस है आज, शिक्षक को नमन,

उनकी शिक्षा से ही बने, हमारे जीवन में उजाला।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



10. आपकी मूरत इस दिल में बस जाती है,

हर बात आपकी हमें सिखा जाती है।

ये गुरु दक्षिणा है मेरी स्वीकार करें,

मुझे हर परीक्षा में आपकी याद आती है।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



11. आपसे सीखा, आपसे जाना,

आप को ही हमने गुरु माना।

सीखा है सब कुछ आपसे हमने,

शिक्षा का मतलब बस आपसे पहचाना।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



12. गुरु का ज्ञान अमूल्य है,

वो हमें देते हैं रास्ता,

उनके आशीर्वाद से ही मिलती है,

हमें सफलता का वास्ता।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



13. गुरु का सम्मान है सबसे बड़ा,

उनका आभार हमें जताना है,

शिक्षक दिवस पर यही प्रण करें,

उनके दिखाए रास्ते पर ही जाना है।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



14. गुरु कृपा से ही मिलती है,

जीवन में सच्ची राह,

उनका आशीर्वाद बनाता है,

जीवन को और भी खास।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



15. आपकी प्रेरणा से ही हमने सपनों को साकार किया,

जीवन के हर संघर्ष को आसान किया।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



16. गुरु का सम्मान करो, क्योंकि वो हैं महान,

उनके बिन अधूरा है जीवन, हम बालक अंजान

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



17. शिक्षक की महिमा को, शब्दों में कैसे बताऊं,

वो तो अनमोल हैं, जिनसे मैं ज्ञान का उपहार पाऊं।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





18. धैर्य और संयम की प्रतिमूर्ति आप हैं,

शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उपस्थिति,

हमारी सबसे बड़ी सौगात है।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!





***



19. गुरु की मूरत दिल में बसाई,

जीवन की राहों में रोशनी छाई।

जिनसे पाया ज्ञान का खजाना,

वो गुरु हैं हमारे, सच्चे नजराना।

शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!







