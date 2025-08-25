Hartalika teej vrat 2025: भूलवश हरतालिका तीज का व्रत टूट जाए तो करें ये उपाय, माता करेंगी क्षमा

Hartalika Teej Vrat 2025: हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन होता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि जागरण करके पूजा करती हैं। अगले दिन सुबह की पूजा के बाद ही व्रत खोलती हैं, लेकिन इस दौरान कई महिलाओं से भूलवश व्रत टूट जाता है या कि व्रत का नियम खंडित होता जाता है। ऐसे में महिलाएं डर जाती हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं कुछ उपाय करके माता को प्रसन्न किया जा सकता है और खंडित व्रत के दोष से भी बचा जा सकता है।