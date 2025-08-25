ganesh chaturthi

Hartalika teej vrat 2025: भूलवश हरतालिका तीज का व्रत टूट जाए तो करें ये उपाय, माता करेंगी क्षमा

WD Feature Desk

, सोमवार, 25 अगस्त 2025 (14:41 IST)
Hartalika Teej Vrat 2025:  हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन होता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि जागरण करके पूजा करती हैं। अगले दिन सुबह की पूजा के बाद ही व्रत खोलती हैं, लेकिन इस दौरान कई महिलाओं से भूलवश व्रत टूट जाता है या कि व्रत का नियम खंडित होता जाता है। ऐसे में महिलाएं डर जाती हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं कुछ उपाय करके माता को प्रसन्न किया जा सकता है और खंडित व्रत के दोष से भी बचा जा सकता है।ALSO READ: हरतालिका तीज व्रत में क्या-क्या खा सकते हैं?
 
1. क्षमा याचना: यदि व्रत टूट जाए तो सबसे पहले शिव और देवी पार्वती से क्षमा मांगकर घर में सभी के लिए मंगल कामना करें। अपने सुहाग की रक्षा की कामना करें। भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके लिए संकल्प लें और अगले हरतालिका तीज के व्रत की सही विधि का पालन करने का दृढ़ निश्चय करें। 
 
2. गलती से कुछ खा लेने पर करें उपाय: इसके लिए माता पर्वती और शिवजी का पंचामृत से स्नान कराएं और फिर पंचोपचार पूजा करें और क्षमा करें। पूजा के बाद आरती करें और माता से क्षमा मांगे।
 
3. दान करें: नींद आ जाना, कथा नहीं सुन पाना, पूरे समय पूजा नहीं कर पाने से भी व्रत दोष लगता है। इससे बचने के लिए आप सुहाग सामग्री का दान करें या किसी जरूरतमंद को हल्दी दान कर करें। यह नहीं कर पा रहे हैं तो किसी मंदिर में माता को सुहाग सामग्री दान करके उनसे क्षमा मांगे।ALSO READ: Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर होगा नवपंचम योग का निर्माण, इन 3 राशियों के खुल जाएंगे भग्य
 
4. पंडित से परामर्श: आप किसी पंडित या पुरोहित से पूछकर दान या अन्य उपाय कर सकती हैं। यह उपाय आपकी भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है और भगवान शिव व माता पार्वती को प्रसन्न करता है।ALSO READ: हरतालिका तीज 2025: हर सुहागन का सपना, व्रत और पूजा की संपूर्ण गाइड

