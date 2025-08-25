Hartalika teej vrat 2025: भूलवश हरतालिका तीज का व्रत टूट जाए तो करें ये उपाय, माता करेंगी क्षमा

Hartalika Teej Vrat 2025: हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन होता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि जागरण करके पूजा करती हैं। अगले दिन सुबह की पूजा के बाद ही व्रत खोलती हैं, लेकिन इस दौरान कई महिलाओं से भूलवश व्रत टूट जाता है या कि व्रत का नियम खंडित होता जाता है। ऐसे में महिलाएं डर जाती हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं कुछ उपाय करके माता को प्रसन्न किया जा सकता है और खंडित व्रत के दोष से भी बचा जा सकता है।ALSO READ: हरतालिका तीज व्रत में क्या-क्या खा सकते हैं?
1. क्षमा याचना: यदि व्रत टूट जाए तो सबसे पहले शिव और देवी पार्वती से क्षमा मांगकर घर में सभी के लिए मंगल कामना करें। अपने सुहाग की रक्षा की कामना करें। भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके लिए संकल्प लें और अगले हरतालिका तीज के व्रत की सही विधि का पालन करने का दृढ़ निश्चय करें।
2. गलती से कुछ खा लेने पर करें उपाय: इसके लिए माता पर्वती और शिवजी का पंचामृत से स्नान कराएं और फिर पंचोपचार पूजा करें और क्षमा करें। पूजा के बाद आरती करें और माता से क्षमा मांगे।