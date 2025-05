ब्लैकआउट या युद्ध जैसी स्थिति में हर किसी के घर में होने चाहिए ये 6 जरूरी गैजेट्स

Essential gadgets every Indian household must have during war like situations: 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम-बैसारन आतंकी हमले और उसके जवाब में भारत द्वारा चलाए गए तेज़ ऑपरेशन 'सिंदूर' के बाद, भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बीच बढ़ते तनाव को लेकर टीवी चैनलों पर ‘सिविल डिफेंस ड्रिल’ और ‘ब्लैकआउट’ जैसे शब्द सुनाई देने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तैयारी करना डरने से कहीं बेहतर होता है। अगर आपके पास सही उपकरण और जानकारी है, तो आप किसी भी संकट से अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आज का दौर डिजिटल है और टेक्नोलॉजी हमारे हर काम का हिस्सा बन गई है। सीमाओं पर हमारी सेनाएं पूरी तरह मुस्तैद हैं, लेकिन ऐसे संकट के समय देश के आम नागरिकों को भी सतर्क और तैयार रहना चाहिए। ऐसे हालात में संचार, सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए हर भारतीय घर में कुछ जरूरी गैजेट्स होना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम पहले से इन्हें अपने घर में रखें, तो बिजली चले जाने, इंटरनेट बंद हो जाने या खाने-पानी की किल्लत जैसे हालातों में भी हम सही निर्णय ले सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। आइए जानते हैं उन 6 गैजेट्स के बारे में जो इमरजेंसी या किसी भी अनिश्चित स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में काम आ सकते हैं।