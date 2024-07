Income Tax Return : ITR फाइल करने फॉर्म 16 क्यों होता है इतना महत्वपूर्ण

How to download Form 16 to file ITR : फार्म 16 का संबंध मुख्य रूप से ITR से है। यह ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ITR दाखिल करते हुए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये एक सालाना प्रमाण पत्र होता है जिसे कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट में नौकरीपेशा की इनकम और साथ ही साथ उन्हें कितना टैक्स देना है इन सबसे संबंधित सारी जानकारियां होती हैं।