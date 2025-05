भारत पाक तनाव के बीच अगर बंकर में रहना पड़े तो अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें?

How to stay healthy in a bunker: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही में हुए पहलगाम-बैसारन आतंकी हमले और भारत की तीव्र प्रतिक्रिया ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पूरे देश में सिविल डिफेंस ड्रिल्स और आपातकालीन तैयारी का माहौल है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ब्लैकआउट, साइरन और सीमित समय के लिए बंकरों में रहने जैसे हालात के लिए खुद को तैयार रखें।