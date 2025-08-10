Biodata Maker

ICICI बैंक का बड़ा फैसला, मिनिमम बैलेंस 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 10 अगस्त 2025 (09:59 IST)
ICICI bank minimum balance : आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस में 5 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। अब 10,000 रुपए के स्थान पर ग्राहकों को इन खातों में न्यूनतम 50,000 रुपए रखना जरूरी होगा।
 
अर्धशहरी शाखाओं में बचत खाता रखने पर 25,000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना होगा जबकि ग्रामीण शाखाओं में 10,000 हजार रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। अब तक इनमें क्रमश: 5000 रुपए और 2500 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी था।
 
1 अगस्त 2025 से आईसीआईसीआई में खाता खोलने वाले सभी नए ग्राहकों को यह न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस बनाए रखना होगा। ऐसा न करने पर उन्‍हें पैनल्‍टी चुकानी होगी। 
 
बताया जा रहा है कि नया नियम नए खातों पर ही लागू होगा। पुराने खातों में मिनिमम बैलेंस के लिए पुराना नियम ही लागू रहेगा। सैलेरी खातों, पेंशन खातों और पीएम जनधन खातों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।
edited by : Nrapendra Gupta 

