PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसला

केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि पीएफ (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी (FD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और अन्य लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अगले 3 महीने (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पहले जैसी ही रहेंगी।इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जानकारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग की आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। सरकार हर तिमाही इन योजनाओं की ब्याज दरें तय करती हैं।

दरें कैसे तय होती हैं पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं की ब्याज दरें श्यामला गोपीनाथ समिति के नियमों के अनुसार तय होती हैं। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, छोटी बचत योजनाओं का रिटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (G-secs) के सेकेंडरी मार्केट यील्ड के बराबर होना चाहिए। इसमें 25 आधार अंक (basis points) का अतिरिक्त मार्जिन भी जोड़ा जाता है।

किस स्कीम पर कितना ब्याज सरकार ने मुख्य बचत योजनाओं की ब्याज दरें वही रखी हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर 7.1% ब्याज मिल रहा है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर 7.7% ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) दोनों पर 8.2% का रिटर्न मिलता है। इन सभी छोटी बचत योजनाओं को आमतौर पर पोस्ट ऑफिस योजनाएं कहा जाता है।