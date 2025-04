PPF खातों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

New rule for nomination change in PPF : केंद्र सरकार ने लोक भविष्य निधि (PPF) खातों के नॉमिनी के विवरण को अद्यतन या संशोधित करने के लिए प्रभावी अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रावधान 02 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो गया है।