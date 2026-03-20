MP Ladli Laxmi Yojana : बेटी के जन्म पर मिलेंगे 1.43 लाख रुपए, ऐसे करें आवेदन, जानिए पात्रता, दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया

लाडली लक्ष्मी योजना FAQ | लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़े सवाल-जवाब प्रश्न 1: मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी?

उत्तर: मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2007 में की थी। इसके बाद समय-समय पर योजना में बदलाव कर राशि बढ़ाई गई है।

प्रश्न 2: लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कितनी किस्तों में पैसा मिलता है? उत्तर: इस योजना के तहत कुल 7 किस्तों में पैसा दिया जाता है, जो बेटी की पढ़ाई के अलग-अलग चरणों पर मिलता है।

प्रश्न 3: लाडली लक्ष्मी योजना में कुल कितनी राशि मिलती है? उत्तर: योजना के तहत बेटी को कुल 1,43,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप और 21 साल की उम्र पर बड़ी राशि शामिल है।

प्रश्न 4: अगर पहली बेटी के बाद जुड़वां बेटियां हों तो क्या योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर: हां, अगर पहली या दूसरी बार जुड़वां बेटियां जन्म लेती हैं तो दोनों को योजना का लाभ मिलेगा।

अगर पहली बार में ही तीन बेटियां पैदा होती हैं तो तीनों को लाभ दिया जाएगा। प्रश्न 5: क्या मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है?

उत्तर: नहीं, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बालिकाओं को मिलेगा जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों।

प्रश्न 6: क्या लाडली लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन रद्द भी हो सकता है? उत्तर: हां, अगर जांच में पता चलता है कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत है या पात्रता पूरी नहीं होती, तो योजना का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।

प्रश्न 7: क्या 21 साल की पूरी राशि हर हाल में मिलती है? उत्तर: नहीं, 21 साल की राशि तभी मिलती है जब

बेटी ने कम से कम 12वीं तक पढ़ाई की हो शादी 18 साल की उम्र के बाद हुई हो बाल विवाह कानून का पालन किया गया हो





इस लिंक से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है https://ladlilaxmi.mp.gov.in/llyhome.aspx प्रश्न 8: योजना का पैसा कैसे मिलता है?

उत्तर: योजना की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे खाते में भेजी जाती है।

सरकार का लक्ष्य है कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बने, बाल विवाह रुके और शिक्षा को बढ़ावा मिले।

क्या है लाडली लक्ष्मी योजना (What is Ladli Laxmi Yojana?) मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2007 में इस योजना की शुरुआत की थी। पहले इसमें 1.18 लाख रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 1.43 लाख रुपये कर दिया गया है। योजना के तहत बेटी के नाम से प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और अलग-अलग कक्षाओं में प्रवेश पर स्कॉलरशिप दी जाती है, जबकि 21 वर्ष की उम्र पर बड़ी राशि मिलती है। समय-समय पर इसमें बदलाव कर राशि बढ़ाई गई है।





कैसे करें लाडली लक्ष्मी योजना के लिए समग्र में eKYC इसके लिए आपको लाडली लक्ष्मी योजना के पोर्टल https://ladlilaxmi.mp.gov.in/ पर जाना होगा।

आपको 'समग्र में e-KYC कैसे करें', पर क्लिक करना होगा। समग्र पोर्टल खुल जाएगा हालांकि आपको उस सुविधा केंद्र जाना होगा, जहां बायोमेट्रिक डिवाइस इंस्टॉल हो अब अपना समग्र आईडी भरें और कैप्चा कोड भरें। खोजें पर क्लिक करें अब समग्र आईडी और मोबाइल नंबर खुल जाएगा, ओटीपी के लिए क्लिक करें मोबाइल पर आए OTP को भरें और सेव करें फिर आधार का विकल्प चुनकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रोसेस को पूरा करें।

कितनी किस्तों में मिलते हैं पैसे चरण राशि कक्षा 6 में प्रवेश ₹2000

कक्षा 9 में प्रवेश ₹4000 कक्षा 11 में प्रवेश ₹6000 कक्षा 12 में प्रवेश ₹6000

ग्रेजुएशन / प्रोफेशनल कोर्स ₹25,000 (दो किस्त) 21 साल की उम्र पर ₹1,00,000

कुल राशि ₹1,43,000 21 साल की राशि तभी मिलेगी जब बेटी ने 12वीं की परीक्षा दी हो

शादी 18 वर्ष के बाद हुई हो (बाल विवाह नहीं)

योजना का उद्देश्य लिंग अनुपात सुधारना

बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन बाल विवाह रोकना कन्या भ्रूण हत्या रोकना पात्रता शर्तें बेटी का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद

माता-पिता मध्य प्रदेश के निवासी परिवार में अधिकतम 2 संतान माता-पिता आयकरदाता नहीं

आंगनवाड़ी में पंजीकरण जरूरी आवेदन कैसे करें आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

आवेदन करें पर क्लिक करें

समग्र आईडी भरें परिवार की जानकारी दर्ज करें दस्तावेज अपलोड करें फॉर्म सबमिट करें

ऑनलाइन आवेदन के अलावा आंगनवाड़ी CSC सेंटर लोक सेवा केंद्रपर भी फॉर्म भरा जा सकता है।

जरूरी दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता का पहचान पत्र राशन कार्ड / निवास प्रमाण

फोटो टीकाकरण कार्ड पैसा कैसे मिलेगा Edited by : Sudhir Sharma