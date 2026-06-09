Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Personal Loan या Credit Card? कौनसा सस्ता, जानिए किस विकल्प से होगी ज्यादा बचत

Advertiesment
Personal Loan vs Credit Card
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 (16:38 IST) Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 (17:34 IST)
google-news
आज के दौर में बढ़ती महंगाई और वित्तीय जरूरतों के बीच लोग अक्सर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बीच चुनाव को लेकर उलझन में रहते हैं। दोनों ही विकल्प तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी लागत, ब्याज दरें और भुगतान की शर्तें अलग-अलग होती हैं। ऐसे में सही विकल्प का चुनाव आपकी वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर डाल सकता है।
ALSO READ: Android vs iPhone: 2026 में भारतीय यूजर्स के लिए कौन है बेहतर विकल्प? जानिए पूरी तुलना
आमतौर पर 2026 में पर्सनल लोन की ब्याज दरें 6% से 12% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें 15% से 25% या उससे अधिक हो सकती हैं। इसलिए किसी भी विकल्प को चुनने से पहले उसकी वास्तविक लागत को समझना जरूरी है।
webdunia

कब चुनें पर्सनल लोन?

यदि आपको शादी, मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत या कर्ज समेकन (Debt Consolidation) जैसी बड़ी जरूरतों के लिए एकमुश्त राशि चाहिए तो पर्सनल लोन बेहतर विकल्प हो सकता है। इसकी ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम होती हैं और भुगतान की अवधि भी तय रहती है।
 

कब बेहतर है क्रेडिट कार्ड?

अगर आपको कम अवधि के लिए छोटी राशि की जरूरत है और आप बिलिंग साइकिल के भीतर भुगतान कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड अधिक सुविधाजनक साबित हो सकता है। कई कार्ड रिवॉर्ड्स, कैशबैक और ईएमआई विकल्प भी प्रदान करते हैं।
 
  • आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान
  • अपनी क्रेडिट स्कोर की जांच करें।
  • केवल उतनी ही राशि उधार लें जितनी आवश्यक हो।
  • ब्याज दरों और शुल्कों की तुलना करें।
  • समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।
  • न्यूनतम भुगतान के जाल में न फंसें।

निष्कर्ष

पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं। यदि आपको बड़ी राशि और कम ब्याज दर चाहिए तो पर्सनल लोन बेहतर रहेगा। वहीं अल्पकालिक खर्च और सुविधाजनक भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड उपयोगी विकल्प हो सकता है। सही चुनाव आपकी जरूरत, भुगतान क्षमता और वित्तीय अनुशासन पर निर्भर करता है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

POK में बगावत, पाक सेना की गोलीबारी में दर्जनों की मौत, भारतीय विदेश मंत्रालय बोला- खाली करो हमारा इलाका

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels