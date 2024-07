What is Vatsalya scheme : Budget 2024 में हुआ वात्सल्य स्कीम का ऐलान, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

What is Vatsalya scheme in Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) 'वात्सल्य' (What is Vatsalya scheme) की घोषणा की है। योजना के अनुसार माता-पिता और अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर इस योजना में निवेश कर सकेंगे। नाबालिग बच्चों के वयस्क होने पर उनके खाते को सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित कर दिया जाएगा। योजना को युवाओं का वित्तीय भविष्य सुरक्षित बनेगा।