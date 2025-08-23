Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अखिलेश ने भाजपा, ईसी और निर्वाचन अधिकारियों को दिया घपला तिकड़ी करार, वोट डकैती का लगाया आरोप

Advertiesment
हमें फॉलो करें Akhilesh Yadav

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लखनऊ , शनिवार, 23 अगस्त 2025 (16:17 IST)
Akhilesh's allegations on BJP: समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP), निर्वाचन आयोग और अधिकारियों को 'घपला तिकड़ी' करार देते हुए कहा कि तीनों मिलकर वोटों की डकैती कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने शनिवार को 'एक्स' ('X') पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि भाजपा-निर्वाचन आयोग-अधिकारी' की 'घपला तिकड़ी' मिलकर 'वोट-डकैती' कर रही है।
यादव ने कहा कि दरअसल ये वो तीन तिगाड़ा है जिनकी साठगांठ ने देश का वर्तमान-भविष्य बिगाड़ा है। उन्होंने पोस्ट में 2 मिनट 49 सेकंड का एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें शुरुआत में ही यह नारा गूंज रहा है- 'वोट की चोरी करने वालों, जनता तुम्हें हराएगी, पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के लोग डटे हैं, सत्ता तेरी जाएगी!'(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

GST स्लैब से चढ़ा शेयर बाजार, क्या होगा भारत से अमेरिका, चीन संबंधों का असर?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels