UP : लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्टरी में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र स्थित बेहटा के रिहायशी इलाके में चल रही पटाखा फैक्टरी में रविवार को अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि आसपास का इलाका दहल उठा और लोग घरों से निकलकर मौके की ओर भागे। मीडिया खबरों के मुताबिक घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए।

मीडिया खबरों के मुताबिक बेहटा निवासी 50 वर्षीय आलम पुत्र स्व. खुदा बख्श का गांव के बाहर मकान है। आलम के मकान के आसपास घर बने हुए हैं। आलम अपने घर के एक हिस्से में पटाखा बनाने व बेचने का कारोबार करते हैं जबकि घर के अन्य हिस्से में परिवार रहता है। आलम पटाखा फैक्टरी का संचालन अपने मृतक भाई मुन्ना के नाम पर चलाते हैं। फैक्टरी का लाइसेंस मुन्ना के नाम पर है। लाइसेंस हस्तानांतरण के लिए आलम के भतीजे ने आवेदन कर रखा है। रविवार दोपहर 12 बजे के करीब घर मे रखे पटाखे में चिंगारी लगने से विस्फोट हो गया।

विस्फोट का धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकान भी उसकी जद में आ गए। जिसके चलते उनका घर भी प्रभावित हुआ है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे अवैध पटाखा फैक्ट्री में बारूद का विस्फोट बताया है। हालांकि, अभी सिलेंडर फटने की भी आशंका जताई जा रही है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, फायर बिग्रेड, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम ने राहत बचाव कार्य करते हुए घायलों को अस्पताल भिजवाया। डीसीपी के मुताबिक घटना के कारणों को लेकर एक्सपर्ट की टीम में शामिल बम स्क्वायड दस्ता और फोरेंसिक के एक्सपर्ट जांच के बाद ही बता पाएंगे। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma