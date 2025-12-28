कानपुर के जूनियर डॉक्टरों का कारनामा, जिंदा मरीज को बताया मृत, पोस्टमार्टम के लिए आई पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस टीम इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गई। पोस्टमार्टम के लिए शव लेने पहुंची पुलिस उस समय भौंचक्का हैरान रह गई जब उन्हें पता चला कि मृत घोषित बुजुर्ग अभी जिंदा है। मीडिया खबरों के मुताबिक 24 दिसंबर को गोविंदनगर थाने की पुलिस ने एक बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां जूनियर डॉक्टरों ने बिना किसी जरूरी पैरामीटर के चेक किए ही उसे मृत घोषित कर दिया।