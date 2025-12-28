कानपुर के जूनियर डॉक्टरों का कारनामा, जिंदा मरीज को बताया मृत, पोस्टमार्टम के लिए आई पुलिस

जिले के हैलट अस्पताल (लाला लाजपत राय) में जूनियर डॉक्टरों का एक कारनामा सामने आया है। यह कारनामा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बंटोर रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक यहां एक जिंदा मरीज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। साथ ही पुलिस को जानकारी भी दे दी।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गई। पोस्टमार्टम के लिए शव लेने पहुंची पुलिस उस समय भौंचक्का हैरान रह गई जब उन्हें पता चला कि मृत घोषित बुजुर्ग अभी जिंदा है। मीडिया खबरों के मुताबिक 24 दिसंबर को गोविंदनगर थाने की पुलिस ने एक बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां जूनियर डॉक्टरों ने बिना किसी जरूरी पैरामीटर के चेक किए ही उसे मृत घोषित कर दिया।
इतना ही नहीं, संबंधित थाने गोविंदनगर को पुलिस इंफॉर्मेशन (PI) भेज दी। जैसे ही जिंदा मरीज को मृत घोषित किए जाने की जानकारी वार्ड में भर्ती अन्य मरीज और उनके परिजनों को हुई तो तरह-तरह के सवाल खड़े हो गए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाली डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।