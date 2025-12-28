rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कानपुर के जूनियर डॉक्टरों का कारनामा, जिंदा मरीज को बताया मृत, पोस्टमार्टम के लिए आई पुलिस

Advertiesment
हमें फॉलो करें Dead body

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कानपुर , रविवार, 28 दिसंबर 2025 (12:50 IST)
जिले के हैलट अस्पताल (लाला लाजपत राय) में जूनियर डॉक्टरों का एक कारनामा सामने आया है। यह कारनामा सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बंटोर रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक यहां एक जिंदा मरीज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।  साथ ही पुलिस को जानकारी भी दे दी।
ALSO READ: Pakistan : 11 एयरबेस नष्ट, 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत, बंकरों में छुपी सेना, कैसे भारतीय मिसाइलों और ड्रोन हमलों से पाकिस्तान में मची थी तबाही
सूचना मिलते ही पुलिस टीम इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गई। पोस्टमार्टम के लिए शव लेने पहुंची पुलिस उस समय भौंचक्का हैरान रह गई जब उन्हें पता चला कि मृत घोषित बुजुर्ग अभी जिंदा है। मीडिया खबरों के मुताबिक 24 दिसंबर को गोविंदनगर थाने की पुलिस ने एक बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां जूनियर डॉक्टरों ने बिना किसी जरूरी पैरामीटर के चेक किए ही उसे मृत घोषित कर दिया।
ALSO READ: RSS की तारीफ वाले बयान पर दिग्विजय सिंह कायम, बोले- कांग्रेस में एक्टिव हैं स्लीपर सेल
इतना ही नहीं, संबंधित थाने गोविंदनगर को पुलिस इंफॉर्मेशन (PI) भेज दी। जैसे ही जिंदा मरीज को मृत घोषित किए जाने की जानकारी वार्ड में भर्ती अन्य मरीज और उनके परिजनों को हुई तो तरह-तरह के सवाल खड़े हो गए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाली डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीख

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels